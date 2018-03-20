Лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Ленглендс

Лауреатом Абелевской премии 2018 года объявлен канадский математик Роберт Ленглендс. Норвежская академия наук присудила ему премию "за дальновидную работу, соединяющую теорию представлений и теорию чисел", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Абелевская ежегодная премия считается "Нобелевской премией по математике". Размер премии - 6 млн крон (около 45 млн рублей). Церемония награждения состоится 22 мая 2018 года в Университете Аула, Осло. Награду будет вручать лично король Норвегии Харальд V.

С 1972 года математик работал в Принстоне - в Институте перспективных исследований. Премия Ленглендсу присуждена за работы, которые ученый сделал 50 лет назад, в 1967 году, уточняет сайт N+1. Ленглендс разработал теорию, которая позволяет совершенно по-новому взглянуть на математику. Теория указала на глубокие связи, лежащие между двумя разными областями математики: теорией чисел и гармоническим анализом.