В Африне из-за боевых действий порядка 104 тысяч человек покинули свои дома

Порядка 104 тысяч человек покинули свои дома в регионе сирийского Африна из-за недавней активизации боевых действий, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Андрей Махечич, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Порядка 104 тысяч человек покинули свои дома в регионе Африна из-за недавней эскалации боевых действий. Большинство из них, порядка 75 тысяч человек, переселились в Таль Рифаат, еще 29 тысяч в Нубол и Захру на севере Алеппо. Кроме того, порядка 10 тысяч человек, согласно информации, удерживаются в аз-Зияре, безуспешно пытаясь перейти в районы, которые контролируются сирийским правительством", — сказал он.

По данным ЮНИСЕФ, в регионе Африна остаются порядка 100 тысяч человек, из которых половина — дети.