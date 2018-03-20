В 2017 году торговый оборот между Арменией и Италией увеличился на 25 процентов: Карен Карапетян принял посла Италии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Джованни Ричулли в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян поблагодарил посла за выполненную с декабря 2013 года работу, способствование развитию армяно-итальянских отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Премьер-министр высоко оценил сотрудничество двух стран в политической, культурной сферах и отметил важность шагов, направленных на углубление экономических отношений. «В этом плане у нас есть намного больший потенциал, чем мы реализуем: в 2017 году между Арменией и Италией был зафиксирован 25-процентный рост торгового оборота, и мы надеемся, что рост продолжится в том числе в результате активной деятельности сформированной межправительственной комиссии», - отметил Глава Правительства.

Премьер-министр РА отметил важность сотрудничества с Италией и в рамках Армения-Евросоюз.

Посол Джованни Ричулли также поблагодарил Карена Карапетяна за тесное сотрудничество, подчеркнув, что особенно в последний период в армяно-итальянских отношениях наблюдаются хорошие тенденции развития бизнес-связей. По словам посла, особенно в результате активной работы Правительства РА повысился интерес к Армении. «Уверен, что в дальнейшем этот интерес приведет к хорошим результатам», - отметил Джованни Ричулли.

В ходе встречи собеседники обсудили различные вопросы повестки дня сотрудничества двух государств, коснулись возможностей организации двусторонних авиарейсов, отметили важность активной деятельности межправительственной комиссии, первое заседание которой состоялось в прошлом году.