В правительстве Армении обсуждены работы по подготовке к оросительному сезону 2018 года

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве сегодня состоялось совещание по вопросам подготовки к оросительному сезону 2018 года.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, коснувшись текущей ситуации, председатель Государственного комитета водного хозяйства Арсен Арутюнян представил информацию о заполненности водохранилищ и работах, осуществляемых в направлении связанных с ними некоторых проблем. Премьер-министру доложили также о ремонте и очистке других оросительных систем: магистральных каналов, вторичных и внутрихозяйственных каналов, насосных станций и глубинных скважин, о заключении договоров, обустройстве пунктов наблюдения за расходом воды, установке счетчиков воды. Председатель Госкомитета водного хозяйства отметил, что с целью снижения рисков, связанных с нехваткой воды, в рамках дальнейших шагов планируется ускорение процедур с целью решения неотложных задач в процессе закупок, финансирование механического орошения, обустройство и восстановление глубинных скважин, приобретение и применение мобильных насосных станций, другие дополнительные работы.

Карен Карапетян отметил, что в оросительный сезон вопрос водоснабжения должен быть в центре постоянного внимания соответствующих государственных органов. «Вода для нас – задача номер один. Если житель села может содержать свой дом, многочисленные проблемы решаются», - сказал Глава Правительства, поручив ускорить организацию процесса, чтобы вода своевременно дошла до крестьянина, чтобы он не пострадал и смог осуществить сельскохозяйственные работы надлежащим образом. Премьер-министр в контексте повышения эффективности планирования и осуществления работ по подготовке к оросительному сезону в последующие годы поручил ответственным обобщить имеющиеся в водной сфере программы, определить и представить на обсуждение первоочередности. «Летом или осенью мы определим предпочтения, запустим программу строительства водохранилищ, реформу обществ водопользователей, чтобы каждый год намечать, что будем делать и почему: летом обсудим долгосрочные перспективы, осенью-зимой – оросительную систему 2019 года и по этому циклу будем из года в год идти вперед, пока не урегулируем это поле», - отметил Глава Правительства.

Премьер-министр привлек внимание руководителей заинтересованных ведомств и губернаторов также к вопросу очистки каналов и водоводов, поручив работать с руководителями общин, чтобы вывоз мусора был правильно организован и мусор не сбрасывали в каналы.