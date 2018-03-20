Мэр Еревана поручил привести в надлежащий вид территорию, прилегающую к мемориальному комплексу Цицернакаберд

В ходе рабочего совещания соответствующим управлениям, службам аппарата мэрии Еревана и руководителю административного района Кентрон мэр столицы Тарон Маргарян поручил в преддверии 24-го апреля - Дня памяти Геноцида армян, провести соответствующие работы по благоустройству, санитарной очистке и привести в надлежащий вид территорию, прилегающую к мемориальному комплексу Цицернакаберд. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.