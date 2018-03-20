Любой конфликт можно решить: писательница Абгарян о Нагорном Карабахе

Карабахский конфликт можно решить, однако для этого потребуется время, считает российская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян.

"Любой конфликт можно решить. Этот регион очень неспокойный, там много игроков, много интересов. Очень хотелось бы надеяться, что все закончится хорошо, но, к сожалению, я думаю, этот конфликт будет еще долго тлеть", – как передает Арменпресс, рассказала она в интервью РИА новости.

Писательница, ставшая свидетельницей Карабахской войны, в январе 2018 года выпустила сборник рассказов "Дальше жить", включающий в себя 30 рассказов об этом конфликте.

"Я хотела написать историю о людях, которые пережили эту войну. В Берде (родной город Наринэ Абгарян – прим. ред.) я вижу тех, кто выжил, кто остался – это, по сути, искалеченные люди. Мне хотелось написать именно о них", – отметила Абгарян.