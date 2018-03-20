Мэрия Еревана организует весенний визит родителей в приграничные воинские части, где проходят службу их сыновья

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил главному советнику мэра Вано Варданяну, соответствующим подразделениям аппарата мэрии и руководителям административных районов начать подготовительные работы по организации весеннего визита родителей в приграничные воинские части, где проходят службу их сыновья, сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«По доброй традиции мы дважды в год организовываем визит родителей военнослужащих, проживающих в Ереване, в приграничные воинские части. Таким образом, совместно с министерством обороны РА и Армией обороны Арцаха необходимо должным образом организовать очередной визит. Обратите особое внимание на то, чтобы все родители, желающие посетить своих сыновей, были включены в программу», - подчеркнул мэр Тарон Маргарян.