В Кении умер последний самец северного белого носорога

Последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в микроблоге кенийского заповедника Ol Pejeta в Twitter.

Согласно заявлению, после смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.

Как сообщает заповедник, единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в регионе браконьерства.