Американская актриса Синтия Никсон, исполнившая одну из главных ролей в популярном сериале "Секс в большом городе", заявила о намерении стать губернатором штата Нью-Йорк.

Ранее о возможности выдвижения Никсон сообщала газета Wall Street Journal. По данным издания, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора", — написала актриса в своем микроблоге Twitter.

В 2013 году Никсон работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

Среди других возможных кандидатов — мэр города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатор Терри Гибсон. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо также планирует баллотироваться на третий срок.





