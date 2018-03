Богатейшего в мире человека предупредили о смертельной опасности

Пользователи сети оценили фотографию главы Amazon Джеффа Безоса, который вышел на улицу с собакой-роботом. Снимок с прогулки появился на официальной странице миллиардера в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Выгуливаю мою новую собаку на конференции #MARS2018», — похвастался Безос. Судя по всему, он приобрел многострадального робота-пса SpotMini, над которым издевались разработчики из Boston Dynamics.

Подписчики самого богатого человека на Земле в шутку заявили, что главе Amazon стоит опасаться его нового питомца, так как собака сильно напоминает механического монстра из сериала «Черное зеркало»: в эпизоде четвертого сезона Metalhead героиня всю серию пыталась спастись от робота-пса.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o