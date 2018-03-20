Премьер Госсовета КНР призвал США ослабить ограничения на экспорт высоких технологий
Китай надеется на ослабление ограничений со стороны США на экспорт высокотехнологичных товаров на китайский рынок. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Мы надеемся, что США ослабят ограничения на поставки высокотехнологичных товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью в Китай. Права на интеллектуальную собственность будут в полной мере защищены", - сказал он.
По словам главы правительства, в прошлом году торговый оборот Китай и США достиг $580 млрд.
В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США сообщила о том, что президент страны Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд к 23 марта. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".