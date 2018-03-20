Иностранцы о законе о борьбе с курением: в результате запрета на курение в общественных местах здоровье граждан улучшилось

Армянский офис ВОЗ в сотрудничестве с министерством здравоохранения РА организовал мероприятие в рамках миссии ВОЗ по борьбе с курением. О своем опыте рассказали представители Грузии, Ирландии, Армении и ВОЗ.

Как передает «Арменпресс» по результатам исследования STEPS в Армении курят 51,5% мужчин и 1,8 % женщин. По данным ВОЗ за 2013 г., в европейском регионе курят 38,5% мужчин и 20,7% женщин.

Запрет курения - один из эффективных способов снижения неинфекционной смертности, почему и во многих европейских странах приняты законы против курения.

Представитель ВОЗ в Армении Е. Зайцев сказал, что запрет на курение поможет до 2010 г. на треть снизить показатель неинфекционной смертности.

Директор Национального института здравоохранения РА А. Базарчян сказал, что Армения находится на этапе разработки закона, который уже стал темой бурных обсуждений. «В основу закона положены международный опыт и требования рамочной конвенции. Мы обратились ко вреду пассивного курения, рекламы сигарет. Подведены итоги обсуждения и мы сейчас готовим окончательный вариант».

«В Грузии аналогичный закон начнет действовать с мая», - сказал председатель постоянной комиссии по здравоохранению парламента Грузии А. Дзоидзе. Представив опыт своей страны, он заметил, что прежний закон был не столь действенным.

Парламентарий заметил, что во всех странах, где принимался подобный закон, выдвигались одинаковые контрдоводы: закроются кафе, умрет малый бизнес. «Мы почти полностью переработали закон, принятый в мае прошлого года из-за его низкой эффективности. У нас будет полностью запрещена реклама табака и курение в общественных местах», - подчеркнул он и добавил, что закон направлен не против курящих, а в защиту некурящих.

Представитель Ирландии Ф. Хоуэлл отметил, что их страна первой запретила курение во всех публичных местах: на работе, в барах, в ресторанах.

«Большинство курящих хочет отказаться от этой привычки. Мы приняли такой закон, потому что ограничения неэффективны. Пассивное курение наносит не меньший вред. Частичные ограничения не помогают; дым не разбирает, куда ему нельзя идти», - сказал он и добавил, что почти 90% населения за закон.

Исследования ВОЗ показали, ч то запрет на курение окажет положительное воздействие на здоровье граждан и на экономику Европы.

Ужесточение в Армении борьбы с курением поможет населению сохранить здоровье и предотвратит преждевременные смерти от употребления табака.