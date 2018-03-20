В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге

Пользователь сети под ником The_Dream_Walker выложил умилительную записку, которую его маленький двоюродный брат написал собственному отцу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, письмо было опубликовано на имиджборде Reddit.

«Ты работяга, ты можешь сделать планету лучше. И если ты будешь работать еще усерднее, ты сможешь купить игру, которую я хочу», — говорится в детском послании.

Автор поста добавил, что вся его семья была в восторге от записки ребенка. Как оказалось, мальчик хотел не просто видеоигру, а полноценную консоль Nintendo Switch.

Опубликованная записка в короткие сроки собрала около 20 тысяч положительных оценок посетителей сервиса. Комментаторы похвалили ребенка за находчивость, а также оценили его высокие чувства к отцу. «Ох, это настоящая любовь», — заявил пользователь.