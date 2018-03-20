Армения в числе лидеров стран СЕ в плане исполнения решений ЕСПЧ

Для Армении очень важно восстановление прав человека и внедрение таких механизмов, которые исключат в будущем возможность их нарушения.

По сообщению «Арменпресс», об этом 20 марта во время обсуждений по теме «Исполнение решений ЕСПЧ против Армении» заявил представитель РА в этой организации Г. Костанян.

«Армения в числе лидеров среди стран Совета Европы в плане исполнения решений ЕСПЧ. Здесь очень важно выяснить, какова эффективность этой работы, поскольку исполнение решений ЕСПЧ не пустая формальность. Здесь предполагаются два важных обстоятельства: максимально возможное восстановление прав человека и создание такой системы, которая в будущем исключит вероятность подобных ошибок. Армения в числе лидеров, потому что в нашей стране защита прав человека является приоритетной и мы пробуем внедрить такие механизмы, чтобы не только восстановить нарушенные права, но и исключить подобные случаи в дальнейшем», - сказал Г. Костанян.

Говоря о целях мероприятия, Г. Костанян отметил, что будут обсуждаться вопросы реформы системы исполнения уголовной юстиции, защиты прав человека в вооруженных силах, продуктивности борьбы с преступностью, предупреждения насилия с тем, чтобы они максимально соответствовали положениям защиты прав человека.

«Мы пригласили вице-президента ассоциации генеральных прокуроров СЕ, военного прокурора Италии для организации делового обсуждения как сделать, чтобы в Армении и полицейский, и следственный, и прокурорский аппараты работали с максимальной эффективностью», - сказал Г. Костанян.