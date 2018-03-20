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Армения в числе лидеров стран СЕ в плане исполнения решений ЕСПЧ


Для Армении очень важно восстановление прав человека и внедрение таких механизмов, которые исключат в будущем возможность их нарушения.

 По сообщению «Арменпресс»об этом 20 марта во время обсуждений  по теме «Исполнение решений ЕСПЧ против Армении»  заявил представитель РА в этой организации Г. Костанян.

 «Армения в числе лидеров среди стран Совета Европы в плане исполнения решений ЕСПЧ. Здесь очень важно выяснить, какова эффективность этой работы, поскольку  исполнение решений ЕСПЧ не пустая формальность. Здесь предполагаются два важных обстоятельства: максимально возможное восстановление прав человека и создание такой  системы, которая в будущем исключит вероятность подобных ошибок. Армения в числе лидеров, потому что в нашей стране  защита прав человека является приоритетной и мы пробуем внедрить такие механизмы, чтобы не только восстановить нарушенные права, но и исключить подобные случаи в дальнейшем», -  сказал Г. Костанян.

Говоря о целях мероприятия, Г. Костанян отметил, что будут обсуждаться вопросы реформы системы исполнения уголовной юстиции, защиты прав человека в вооруженных силах, продуктивности борьбы с преступностью, предупреждения насилия с тем, чтобы они максимально соответствовали  положениям защиты прав человека.

 «Мы пригласили вице-президента ассоциации генеральных прокуроров СЕ, военного прокурора Италии для организации делового обсуждения как сделать, чтобы в Армении и полицейский, и следственный, и прокурорский аппараты работали с максимальной эффективностью», -  сказал Г. Костанян.




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