В Армении началось заседание политической комиссии Межпарламентской ассамблеи стран франкофонии

В Ереване началось заседание политической комиссии Межпарламентской ассамблеи стран франкофонии. Как сообщает «Арменпресс», в работе заседания принимают участие министр ИД Армении Э. Налбандян, спикер НС РА Ара Баблоян, глава армянской делегации в Межпарламентской ассамблее стран франкофонии М. Есаян, по приглашению которой заседание и проводится в Армении.

Спикер парламента Ара Баблоян выступил с приветственным словом, подчеркнув, что прием такой делегации – больша я честь для Еревана. Он выразил признательность за принятие приглашения, так как проведение такого заседания очень важно для Армении.

Министр ИД Э. Налбандян также считает важным приезд делегации и проведение заседания в Армении. «Мы, конечно, очень рады, что в преддверии ассамблеи, которая пройдет в октябре текущего года, у нас организуются подобные встречи. Несколько десятков депутатов из разных стран приехали к нам и я думаю, что это важный этап на пути к проведению ассамблеи», - сказал он.

В составе делегации представители парламентов 27 стран – 50 государственных и политических деятелей.