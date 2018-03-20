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В Армении началось заседание политической комиссии Межпарламентской ассамблеи стран франкофонии


В Ереване началось заседание политической комиссии Межпарламентской ассамблеи стран франкофонии.  Как сообщает  «Арменпресс»,  в работе заседания принимают участие министр ИД Армении Э. Налбандян, спикер НС РА Ара Баблоян, глава армянской  делегации в Межпарламентской ассамблее стран франкофонии М. Есаян, по приглашению которой заседание и проводится в Армении.

Спикер парламента Ара Баблоян выступил с приветственным словом, подчеркнув, что прием такой делегации – больша  я честь для Еревана.  Он выразил признательность за принятие приглашения, так как проведение такого заседания очень важно для Армении.

Министр ИД Э. Налбандян также считает важным приезд делегации и проведение заседания в Армении. «Мы, конечно, очень рады, что в преддверии ассамблеи, которая пройдет в октябре текущего года, у нас организуются подобные встречи. Несколько десятков депутатов из разных стран приехали к нам и я думаю, что это важный этап на пути к проведению ассамблеи», - сказал он.

В составе делегации представители парламентов 27 стран – 50 государственных и политических деятелей.




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