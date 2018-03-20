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В Германии в текущем году совершено 37 нападений на турецкие организации


По данным МВД Турции, в 2018 г. в Германии уже совершено 37 нападений на действующие в этой стране турецкие организации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая служба информационного агентства Deutsche Welle.

Нападения в основном связаны с боевыми действиями турецких войск в  сирийском г. Африн.

По сведениям германских правоохранительных органов, нападения на турецкие мечети, культурные учреждения, рестораны  осуществлялись в основном курдами или прокурдскими группами.

Спикер МВД Турции отметил, что в течение года возможно увеличение числа таких нападений.




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