В Германии в текущем году совершено 37 нападений на турецкие организации
12:22, 20 Март, 2018
По данным МВД Турции, в 2018 г. в Германии уже совершено 37 нападений на действующие в этой стране турецкие организации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая служба информационного агентства Deutsche Welle.
Нападения в основном связаны с боевыми действиями турецких войск в сирийском г. Африн.
По сведениям германских правоохранительных органов, нападения на турецкие мечети, культурные учреждения, рестораны осуществлялись в основном курдами или прокурдскими группами.
Спикер МВД Турции отметил, что в течение года возможно увеличение числа таких нападений.