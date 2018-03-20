Ваан Мартиросян обсудил с китайской компанией ход проекта «Север-юг»

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА В. Мартиросян принял делегацию китайской компании «Powerchina International Group Limited во главе с вице-президентом Динг Женгуо.

Приветствовав гостей, министр представил свои соображения о компании «Синохидро корпорейшн», входящей в состав «Powerchina International Group Limited», которая занимается строительством участков Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри транспортной оси «Север-юг».

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, В. Мартиросян обратился к договоренностям, достигнутым в ходе предыдущих встреч, к их своевременному, полноценному выполнению во всем объеме, подчеркнул важность строящейся дороги.

Динг Женгуо заверил, что компания имеет все возможности для реализации принятых обязательств.

При встрече обсуждались также ряд технических вопросов, подчеркнута необходимость выполнения работ в обговоренные сроки и с высоким качеством.