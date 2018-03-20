Ведутся работы по формированию Парламента молодых франкофонов в Арцахе: спикер НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выступил на заседании Комиссии по политическим вопросам Парламентской Ассамблеи Франкофонии (ПАФ).

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Баблоян отметил:

“Уважаемый министр иностранных дел Армении, председатель Комитета министров Международной организации Франкофонии (МОФ) г-н Налбандян,

уважаемый председатель Комиссии по политическим вопросам ПАФ г-н Фрасса,

уважаемые участники Комиссии по политическим вопросам ПАФ,

дамы и господа!

Прежде всего хочу приветствовать вас в Армении и поблагодарить за принятие приглашения НС Армении о проведении заседания Комиссии по политическим вопросам ПАФ в Ереване.

С огромным удовлетворением хочу отметить, что, получив статус полноправного члена в МОФ и ПАФ в последние годы (2012 и 2014), Армении и НС Республики Армения заняли ощутимое место в Франкофонии.

Как 2015-й, так и текущий год в Армении – особые для Франкофонии.

В 2015 г. наша страна приняла 31-й министерский форум Франкофонии и форум руководителей секций Европейского региона ПАФ.

Сегодня в Ереване стартует заседание Комиссии по политическим вопросам ПАФ. А 11-12 октября с.г. Армения примет Саммит Франкофонии. Проведение подобного международного мероприятия в нашей стране – еще одно свидетельство приверженности франкофонным ценностям, которые мы разделяем с членами франкофонной семьи, - солидарности, равноправию народов, демократии, защите прав человека, культурному разнообразию и др.

По счастливой случайности именно сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается День Франкофонии. В Армении он не завершается этим конкретным днем, а превратился в последние годы в двухмесячник Франкофонии, который позволяет нам по меньшей мере два месяца подряд чтить объединяющий различные культуры французский язык, вновь демонстрируя нашу связь с ним и выявляя богатство и многогранность французского. В этом году, дорогие друзья, этот праздник становится богаче и краше также благодаря вашему участию.

Уважаемые коллеги,

в этом году заседание Комиссии по политическим вопросам ПАФ проходит в памятный для нас, армян, юбилейный год. Речь о нескольких знаковых событиях.

28 мая мы будем праздновать 100-летие провозглашения независимости Первой Республики Армения, а осенью – 2800-летие столицы Еревана.

Мы любим шутить, что Ереван на 29 лет старше Рима.

Уважаемые коллеги,

около месяца назад все армянство отмечало 30-летие Карабахского движения. Три десятилетия назад народ Нагорного Карабаха, насильно присоединенного в 1923 г. по волюнтаристскому решению Сталина к Азербайджану, выразил миру свою волю жить свободно и безопасно на своей исторической родине.

Сегодня Республика Арцах де факто состоявшееся государство со сформировавшимися стабильной государственной демократической системой и инфраструктурами, развивающейся экономикой. Однако Нагорно-Карабахский конфликт все еще не урегулирован. Мы неоднократно заявляли, что он может быть разрешен только посредством мирных переговоров, на базе основных прав человека, а также права на свободное самоопределение народа. Невозможно представить Арцах в составе Азербайджана, где армянофобия стала государственной политикой.

Все еще непризнанность Республики Арцах не должна стать препятствием для реализации прав живущих там людей. Укрепление прав человека и связанных с ними ценностей – из приоритетов Франкофонии. Оставаясь приверженными этим и другим ценностям Франкофонии, в том числе миру и демократии, Республика Арцах предпринимает последовательные шаги к развитию Франкофонии в Арцахе. Этому способствуют также визиты представляющих различные страны франкоговорящих парламентариев в Арцах.

При содействии секции Франкофонии НС Армении и активном участии руководства парламента Арцаха ведутся работы по формированию Парламента молодых франкофонов в Арцахе, что также будет способствовать распространению французского языка, лингво-культурного разнообразия.

Уважаемые дамы и господа,

еще раз приветствую вас в парламенте Армении, желаю успехов вашей работе. Надеюсь, будете также иметь возможность ознакомиться с нашей древней, но и молодой страной.

Благодарю за внимание”.