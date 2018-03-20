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Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний


Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В то же время газета Le Monde сообщает со ссылкой на собственную информацию, что политик "был помещен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году".



 




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