Авария автобуса Ереван-Тверь. Двое погибли, 8 ранены
В России, на 673-м км. автодороги М-4 «Дон» 20 марта произошла автоавария. Столкнулись следующий из Еревана в Тверь автобус марки «мерседес» с г/н 308 AF 61 и грузовик.
Как сообщили «Арменпресс»- в МЧС Армении, по предварительным данным есть 2 погибших, 8 раненых. Около 40 пассажиров переправлены в гостиницу «Как дома».
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