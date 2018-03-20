Авария автобуса Ереван-Тверь. Двое погибли, 8 ранены

В России, на 673-м км. автодороги М-4 «Дон» 20 марта произошла автоавария. Столкнулись следующий из Еревана в Тверь автобус марки «мерседес» с г/н 308 AF 61 и грузовик.

Как сообщили «Арменпресс»- в МЧС Армении, по предварительным данным есть 2 погибших, 8 раненых. Около 40 пассажиров переправлены в гостиницу «Как дома».