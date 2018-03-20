Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы

Жирайр Сефилян, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков, незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия, подготовке к захвату зданий и сооружений приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Как передает «Арменпресс», таков вердикт суда общей юрисдикции административного района Шенгавит г. Еревана.

Ж. Сефилян признан виновным по предъявленным ему статьям обвинения и по сумме частичного сложения наказаний получил 10 лет и 5 месяцев. Отбывать наказание он будет в соответствующем УИУ МЮ Армении. Начало срока отбывания наказания определено с 20 июня 2016 г.

Приговор вынесен судьей Татевик Григорян.