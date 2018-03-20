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Члены политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии отдали дань памяти жертв Геноцида армян


Находящаяся в Армении 19-21 марта делегация политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии  в сопровождении депутата НС М. Есаян  посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд и отдала дань памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает  «Арменпресс», в ее составе представители парламентов 27 стран - почти 50  государственных и политических деятелей. Представители делегации возложили цветы к вечному огню, осмотрели экспозицию музея-института Геноцида, ознакомились с материалами.

Делегация прибыла в Армению для проведения  очередного заседания политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии, которое состоится 20 марта.

Фото: Феликса Арустамяна



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