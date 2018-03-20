Члены политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии отдали дань памяти жертв Геноцида армян

Находящаяся в Армении 19-21 марта делегация политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии в сопровождении депутата НС М. Есаян посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд и отдала дань памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», в ее составе представители парламентов 27 стран - почти 50 государственных и политических деятелей. Представители делегации возложили цветы к вечному огню, осмотрели экспозицию музея-института Геноцида, ознакомились с материалами.

Делегация прибыла в Армению для проведения очередного заседания политической комиссии Парламентской ассамблеи стран франкофонии, которое состоится 20 марта.