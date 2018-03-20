Жизни раненого в Тавуше военнослужащего ничто не угрожает

«Жизни военнослужащего, раненого на одной из позиций в Тавушской области, ничто не угрожает», - сообщил в беседе с «Арменпресс»- пресс-атташе МО А. Ованнисян. «Состояние стабильно тяжелое, главное – нет опасности для жизни», - сказал он, добавив, что раненый находится в Ереване, в Центральном клиническом госпитале на ул. Мурацана.

Подробностей получения ранения А. Ованнисян не сообщил.