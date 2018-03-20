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Евгений Петросян и Михаил Галустян встретились впервые. Повод – переизбрание В. Путина


Два армянских юмориста, пользующиеся любовью многих миллионов россиян, Евгений Петросян и Михаил Галустян впервые встретились друг с другом в рамках президентских выборов в России.

Как передает  «Арменпресс», об этом сделал запись в своей страничке в Instagram и поместил фото Е. Петросян.

"Мы впервые встретились воочию. И, что интересно, оказалось, обыкновенные люди!", — подписал фото Петросян.

Встреча двух артистов произошла после президентских выборов при подсчете голосов. Они оба являлись доверенными лицами В. Путина.




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