Компания Вайнштейна объявила себя банкротом

Компания, принадлежащая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNBC.

В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital. По данным источников издания Variety, Lantern Capital может заплатить за активы Weinstein Company от 300 до 450 миллионов долларов.

Ранее инвесторы во главе с американским предпринимателем Марией Контрерас-Свит заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент отказались от сделки.

Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении.

После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.