CNBC: Марк Цукерберг потерял более $6 млрд из-за скандала с компанией Cambridge Analytica

Состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократилось более чем на $6 млрд в понедельник в связи со снижением курса акций основанной им компании Facebook. Такие оценки приводятся в материале американского телеканала CNBC.

По итогам торговой сессии стоимость ценных бумаг снизилась почти на 7%. Основной причиной стало появление новостей о том, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и на основе этого разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О сборе данных Cambridge Analytica сообщила ранее газета The New York Times.

Европарламент в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. О планах провести проверку в отношении Facebook и Cambridge Analytica сообщила также прокуратура американского штата Коннектикут.



