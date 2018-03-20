США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля

США и Южная Корея возобновят 1 апреля совместные военные учения, приостановленные на время Олимпийских игр в Пхенчхане. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Пентагона.

КНДР проинформировали о решении союзников через командование ООН на полуострове, говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон отмечает, что учения "имеют тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы".

Планируется, что в учениях Foal Eagle примут участие 11,5 тысячи военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих.

"Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию", — заявил представитель Пентагона, полковник морской пехоты Кристофер Логан. "Мы не будем обсуждать конкретику, но оборонный характер этих совместных учений был ясен на протяжении многих десятилетий и не изменился", — добавил он. Представитель американского военного ведомства уточнил, что учения не являются ответом на какие-либо действия КНДР или "текущую политическую ситуацию на полуострове".

КНДР заявляет, что постоянные американо-южнокорейские учения являются провокационными, США настаивают на их оборонном характере.

Ранее президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о личной встрече, которая должна состояться до мая этого года.