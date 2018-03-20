Сын Муаммара Каддафи будет участвовать в президентских выборах в Ливии

Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya, заявил на пресс-конференции в Тунисе его представитель Айман Бурас.

По информации телеканала, Бурас также добавил, что целью Сейфа аль-Ислама является "спасение страны, защита частных и общих свобод и полное уничтожение терроризма на территории государства".

По словам Бураса, скоро кандидат в президенты обратится к избирателям и более подробно расскажет о своей предвыборной кампании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

44-летний Сейф аль-Ислам - старший сын Муаммара Каддафи от второго брака - рассматривался отцом в качестве вероятного преемника. Он архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии.