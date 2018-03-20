Арцрун Ованнисян: подполковник-взяточник арестован

В результате оперативной разработки полученных сведений Военной полицией МО РА, заместитель военного комиссара N капитан П.М. дал письменное признание в том, что в августе-сентябре 2017 г. он для назначения на свой нынешний пост передал заместителю военкома N подполковнику Г.М. взятку в размере 3 000 долларов для передачи соответсвующему работнику МО, чтобы его назначили на эту должность.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей страничке в ФБ написал пресс-атташе МО А. Ованнисян.

По факту дачи и получения взятки в особо крупном размере Военной полицией возбуждено уголовное дело, которое в тот же день было направлено в Следственный комитет. Г.М. арестован, а П.М. отпущен под подписку о невыезде.