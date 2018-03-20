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Арцрун Ованнисян: подполковник-взяточник арестован


В результате оперативной разработки полученных сведений Военной полицией МО РА, заместитель военного комиссара N капитан  П.М. дал письменное признание в том, что в августе-сентябре 2017 г. он для назначения на свой нынешний пост  передал заместителю военкома N подполковнику Г.М. взятку в размере 3 000 долларов для передачи  соответсвующему работнику МО, чтобы его назначили на эту должность.

Как передает  «Арменпресс», об этом на своей страничке в ФБ написал пресс-атташе МО А. Ованнисян.

 По факту дачи и получения взятки в особо крупном размере Военной полицией возбуждено уголовное дело, которое в тот же день было направлено  в Следственный комитет. Г.М. арестован, а П.М. отпущен под подписку о невыезде.




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