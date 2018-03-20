Лидер Палестины назвал американского посла «сукиным сыном»

Палестинский лидер Махмуд Аббас обрушился в понедельник с критикой на политику США в регионе и оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Al-Quds.

Выступая на открытии заседания исполнительных комитетов ООП и центрального движения ФАТХ в городе Рамалла, он раскритиковал решение президента Дональда Трампа перевести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и считать легитимной поселенческую деятельность Израиля.

"Об этом говорил не один американский представитель и среди первых был этот... Дэвид... Фридман, сын собаки, сам он поселенец, и семья его из поселенцев, а он еще и посол США здесь, в Тель-Авиве, - сказал он. - Что можно от него ожидать?"