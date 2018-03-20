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Роберт Ованнисян - среди лидеров первенства Европы


Гроссмейстер Роберт Ованнисян - среди лидеров первенства Европы по шахматам. Как передает «Арменпресс»-,  в грузинском городе Батуми продолжаются соревнования на личное первенство Европы по шахматам.  Состоялись игры третьего тура. В армянской команде выиграли  Р. Ованнисян, А. Давтян, Т. Арутюнян, А. Микаелян, Ш. Саргсян, А. Айрапетян, С. Саргсян. Вничью сыграли Г. Саргсян, А, Мартиросян, А. Пашикян, Г. Мелкумян.

Р. Ованнисян с 3 очками в группе лидеров. У Г. Саргсяна, Г. Мелкумяна и А. Мартиросяна  по 2,5 очка.

У главного  турнира Европы представительный состав: среди 318 игроков - 138 гроссмейстеров. Первый классифицированный шахматист турнира - представитель России  Д. Яковенко. Среди игроков именитые гроссмейстеры  В. Иванчук, Р. Войташек, Ф. Валехо, М. Матлаков, Р. Пономарев, И. Чепаринов, Э. Инаркиев.




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