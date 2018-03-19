Стартовал оперативный сбор руководящего состава вооруженных сил Армении

В административном комплексе министерства обороны 19 марта стартовал ежегодный оперативный сбор руководящего состава вооруженных сил Армении. В рамках взаимодействия вооруженных сил двух армянских республик в мероприятии участвуют также представители командования Армии обороны Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в первый день сбора с руководством Вооруженных сил встретился и выступил с речью президент Серж Саргсян.

Подчеркнув роль и значение ежегодных сборов в контексте повышения уровня знаний руководства Вооруженными Силами, министр обороны Армении Виген Саргсян выступил с лекцией на тему «Концепция Нация-Армия: правовое поле, программа модернизации вооруженных сил и практические программы».

В своем выступлении руководитель оборонного ведомства представил основные тезисы и подходы концепции «Нация-Армия», существующие проблемы и предстоящие программы.

Виген Саргсян также затронул законодательные изменения в сфере обороны, реформы, обусловленные положениями Конституции Республики Армения.

С личным составом, участвовавшим в оперативных сборах, встретились и прочитали лекции премьер-министр Карен Карапетян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян и другие.

Выступавшие затронули нынешнее состояние экономики и приоритеты развития, внутренние и внешние вызовы, стоящие перед государством, возможности расширения международного сотрудничества, основные направления внешней политики Армении.

Целью оперативных сборов руководящего состава вооруженных сил является ознакомление участников с приоритетами внешней и внутренней политики, тенденциями развития вооруженных сил, обсуждение сотрудничества между министерством обороны и другими силовыми структурами, вопросы взаимодействия, а также сформулировать единые представления о стратегии, оперативном искусстве, о военном управлении, о вопросах постоянного повышения боеспособности армии и защищенности государства.