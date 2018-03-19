Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ положительно оценили новый законопроект Армении о свободе совести

Новый законопроект о внесении изменений в закон Республики Армения «О свободе совести и о религиозных организациях» получил положительные оценки Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ/ОБСЕ, сообщили Арменпресс в пресс-службе СЕ.

Европейские структуры назвали новый закон долгожданным усовершенствованием существующей правовой базы с точки зрения соответствия международным стандартам свободы религии или убеждений.

В частности, Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ поприветствовали тот факт, что законопроект предусматривает свободу совести и религии, а также свободу менять религию не только граждан Армении, но и любого человека.

Согласно совместному мнению структур, закон подтверждает «исключительную миссию» Армянской Апостольской церкви, установленную Конституцией. Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ призывают гарантировать, что привилегии, предоставленные Армянской Апостольской церкви, объективно оправданы и не дискриминируют.

Доклад о законопроекте был принят на пленарной сессии Венецианской комиссии.