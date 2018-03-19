Арташес Гегамян: Оберегайте Армению, ведь это ваш самый надежный тыл

Итак, 13-14 марта т.г. в Ереване состоялось совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения и Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Повестка дня совместного заседания охватывала широкий круг вопросов, которые на данном этапе имеют очень актуальное значение. Досконально были обсуждены вопросы армяно-российского стратегического диалога в ракурсе парламентского измерения, проблемы глобальной безопасности и региональные вызовы. Не остались без тщательного рассмотрения проблемы евразийской интеграции и роли в этом процессе публичной дипломатии, а также перспективы сотрудничества в международных парламентских структурах. По установившейся в Национальном Собрании Республики Армения традиции сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации Арташес Гегамян поделился своими впечатлениями о совместном заседании с корреспондентом «Арменпресс».

Практика проведения совместных заседаний профильных комиссий Национального Собрания РА и комитетов Федерального Собрания РФ, думается, полностью себя оправдывает. К примеру, все те вопросы, которые сильно беспокоят наших граждан, тщательно анализируются на совместных заседаниях, рассматриваются альтернативные пути разрешения имеющихся проблем. При этом с удовлетворением хочется отметить обстановку откровенности и взаимной доверительности, в которой проходят совместные заседания. Надеюсь, что доказательством сказанному будет публикация выступлений на совместном заседании российских и армянских парламентариев.

Так, при обсуждении вопроса «Армяно-российский стратегический диалог: парламентское измерение» Ваш покорный слуга имел выступление, текст которого приводится ниже.

Выступление Арташеса Гегамяна при обсуждении вопроса «Армяно-российский стратегический диалог: парламентское измерение»

(13 марта 2018 года)

Прежде всего хочу отметить, что совместному заседанию Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Республики Армения и Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уделено большое внимание со стороны армянской прессы. В частности, накануне нашего заседания Государственное информационное агентство «Арменпресс» обратилось к этой теме публикацией «Размышления о роли публичной дипломатии в становлении Евразийского экономического союза» и сегодня очень популярная в Армении газета «Новое Время» также, как и очень солидная армяноязычная газета «Айоц Ашхар» (Армянский мир), обратились к теме нашего совместного заседания, Я с удовольствием взял несколько комплектов этих газет, чтобы передать их вам на память.

Уважаемые коллеги, во-первых, хочу поблагодарить докладчиков, за содержательные выступления. Вместе с тем позволю себе высказать одно пожелание, хотя не знаю, насколько оно будет поддержано Вами. Так, буквально с начала 2018 года мир вступил в очень опасную фазу своего развития и это, к сожалению, не есть преувеличение. Для этого достаточно очень внимательно ознакомиться со «Стратегией национальной безопасности США», с «Новой ядерной доктриной США», с докладом главы национальной разведки США Дэниела Коутса и, наконец, внимательно прочитать Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. Уже не приходится говорить о мыслях, озвученных в удивительно удавшемся, на мой взгляд, фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», и Аркадия Кондрашова «Путин». Для полноты картины хотелось бы особо упомянуть последнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которым она выступила в британском парламенте буквально вчера. Все указанные выше материалы и документы позволят нам понять, в каком сложном состоянии находится современный мир. В этой связи хотелось бы также обязательно упомянуть и выступление Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна на недавно состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Замечу, что блестящая оценка выступлению нашего Президента была дана и Вами, уважаемый Константин Иосифович, в интервью Государственному Информационному агентству «Арменпресс».

Так вот, в свете оценок и выводов, содержащихся в вышеуказанных материалах, мне видится, что мы поступим очень правильно, если наши обсуждения будем разворачивать вокруг вопросов безопасности. Тем более, что Армения и Россия – это уникальные стратегические военно-политические союзники и ближайшие экономические партнеры. Такой подход, на мой взгляд, очень актуален особенно в свете оценок, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в интервью Владимиру Соловьеву «Миропорядок 2018», где, повторюсь, прозвучали очень настораживающие нас оценки. Что я имею в виду. Владимир Рудольфович Соловьев во время интервью обратился к Владимиру Владимировичу Путину с вопросом о том, что недоброжелатели Евразийского экономического союза и ОДКБ, делают все, чтобы как-то отдалить Казахстан и Беларусь, а в последнее время особенно и Армению от России, и при этом спросил, а какова будет реакция России. Ответ Президента России Владимира Путина был категоричен. Думается, что нам следует обязательно поделиться мыслями на этот счет, сверить свои подходы с целью выработки согласованного противодействия в отношении разного рода поборников раскола в рядах союзников Армении и России, подобным поползновениям со стороны наших недоброжелателей. Более того, назрела необходимость строить нашу дальнейшую работу именно с учетом этих обстоятельств. Не вызывает сомнений и то, что в случае слаженной работы мы успешно справимся с этой задачей, тем более, что сегодня на нашей дискуссии, в работе нашего заседания принимает участие выдающийся дипломат Сергей Иванович Кисляк, который в 2008-20017 г.г. был Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Он может поделиться своим опытом и направить наше обсуждение в востребованное временем русло и в этом не будет ничего зазорного.

Вот некоторые мысли, которыми я хотел бы поделиться с Вами.

Спасибо.

Я также выступил и по второму пункту повестки дня «Глобальная безопасность и региональные вызовы». Ниже приводится текст этого выступления.

Выступление Арташеса Гегамяна при обсуждении вопроса «Глобальная безопасность и региональные вызовы»

(13 марта 2018 года)

Уважаемые коллеги, у меня будет очень короткое выступление. Так, совершенно недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила под девизом «К краю пропасти и обратно?», выступил наш Президент и ответил на вопросы участников дискуссии. В связи с выступлением Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна президент-основатель исследовательской организации «Евразия групп» Ян Бремер отметил, что «выступление Сержа Саргсяна носило в себе исключительно положительный заряд и для всех стало понятно, что Президент Армении пытается заполнить пропасть между Брюсселем и Москвой». Тем самым он констатировал, что между Брюсселем и Москвой, а также между Москвой и Вашингтоном есть пропасть. «Для маленькой, не имеющей выхода к морю страны это действительно большой вызов. Президент С. Саргсян показал то, что зачастую забывается в Брюсселе и Вашингтоне: что страны Южного Кавказа, Центральной и Южной Европы и Центральной Азии сталкиваются с трудным и часто вынужденным выбором в своих отношениях с великими державами. В этой ситуации они должны найти исключительные пути для сохранения своих отношений с внешним миром», – такова была оценка выступлению Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна. Думается, участники дискуссии были единодушны в том, что выступление нашего Президента было исключительно конструктивным. Как и его прежние выступления, мюнхенская речь Сержа Саргсяна отличалась честностью, прозрачностью. Особенно важно и то, что Армения, будучи стратегическим союзником России, с третьими странами выстраивает свои отношения таким образом, чтобы, во-первых, они не стали новой головной болью для нашего стратегического союзника, а также не причинили бы ущерба отношениям Армении с другими государствами. Более того, в своей внешней политике Армения старается находить какие-то общие направления совместной деятельности, пути налаживания контактов между самыми разными центрами силы мировой политики. И, видимо, этот имеющийся положительный опыт нам с вами следует осмыслить. К чести нашего уважаемого Константина Иосифовича он совершенно автономно, как модератор состоявшейся дискуссии с участием Президента Армении, пришел к такому же выводу, как и американский политолог. И вот что он сказал: «Я уже высказал в социальных сетях свою оценку состоявшейся дискуссии, и я искренне поблагодарил Сержа Азатовича за блестящее выступление, за очень конструктивный вклад в дискуссию, за взвешенный, сбалансированный и очень ответственный анализ того, что происходит и в самой Армении, и в отношениях в регионе, и в более глобальном контексте, где, безусловно, у Армении есть своя видная и созидательная роль». Уж коль скоро Армении, в лице своего политического руководства, удается налаживать контакты и мосты между великими державами, самыми разными глобальными экономическими и военно-политическими объединениями стран, может и нам следует поразмыслить и через публичную дипломатию уже имеющийся этот положительный опыт сделать достоянием не только наших российских коллег-парламентариев, но и распространить его по ту сторону бугра – будь то в Соединенных Штатах Америки, или в странах Западной Европы. Думается, что такой подход будет оправданным, и это будет очень весомым и посильным вкладом нашего межпарламентского сотрудничества в решение глобальных вызовов и угроз на современном этапе международных отношений.

Вот таково мое мнение, уважаемые коллеги, пожалуйста воспримите это в качестве небольшой ремарки, реплики.

Спасибо.

Хочу также отметить, что по третьему вопросу повестки дня «Евразийская интеграция и народная дипломатия» докладчиком с армянской стороны был утвержден Ваш покорный слуга. О чем было мое выступление и насколько оно было актуально, судить читателю. Текст этого выступления приводится ниже.

Выступление Арташеса Гегамяна при обсуждении вопроса «Евразийская интеграция и народная дипломатия»

(13 марта 2018 года)

Константин Иосифович высказал опасение, чтобы Армения вдруг лояльно не отнеслась к тому, что сейчас происходит в Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Если случайно найдутся люди, которые будут лояльно относиться к антироссийским действиям, осуществляемым со стороны английских властей, то я им бы посоветовал прочитать запись, сделанную сегодня Константином Иосифовичем на своей страничке в Фейсбуке: «Для «королевы судов» Британии это деградация полная: тотальная презумпция виновности, когда доказывают не суд и не прокурор, а обвиняемый, не допущенный ни к доказательствам, ни к процессу. Тот же алгоритм принят по решению "рашагейт" в США и по "Боингу" в Нидерландах", – написал в Фейсбуке Константин Иосифович Косачев. Очень убедительно. И это вовсе не потому, что в силу гостеприимства следует делать комплименты, а потому что так оно на самом деле и есть. Мы в очередной раз становимся свидетелями применения двойных стандартов. Случайно ли такое проявление? Конечно, не случайно. И почему у наших российских коллег возникли такие опасения на наш счет? Быть может Вы прекрасно осознаете, что в широко развернутой антироссийской информационной войне мишенью будет не только лишь сама Россия, но, в первую очередь, самые надежные стратегические союзники и партнеры России. Ведь известными стратегами из центров силы мировой политики поставлена задача: по всему периметру российских границ создать обстановку недоверия, пояс нестабильности и хаоса. Вот на достижение этой цели и нацелена разворачивающаяся антироссийская информационная война. Я далеко не случайно привел оценки, данные выступлению нашего Президента на Мюнхенской конференции по безопасности, потому что в них он указывает на пути смягчения международной напряженности, налаживания конструктивного диалога между центрами силы мировой политики. Мы уверены, что его слова будут услышаны в Армянской диаспоре Соединенных Штатов Америки, а там проживает более полутора миллиона армян, в Армянской диаспоре России, где живут два с половиной миллиона наших соотечественников, в Армянской диаспоре Ирана, насчитывающей 250 тысяч армян. То есть перед нами стоит вполне конкретная задача: через наших соотечественников, волею судьбы оказавшихся за пределами Армении, показать, что над странами мира навис Дамоклов меч, да, не только над Россией и не столько над Россией, сколько над всей планетой Земля. Мне кажется, что именно на это должны быть нацелены усилия парламентариев России и Армении и это вполне понятно, потому что мы – парламентарии в своих действиях куда более свободны, чем правительственные функционеры наших стран. Так вот, возвращаясь к тем документам, которые, буквально, в течение последних четерех месяцев были приняты и опубликованы со стороны Соединенных Штатов Америки, а именно: опубликованная 18 декабря 2017 года Стратегия национальной безопасности, опубликованный 13 февраля 2018 года Доклад национальной разведки, новая версия которого была опубликована спустя 20 дней, а также новая ядерная доктрина США, представленная Конгрессу США 2 февраля 2018 года. Я внимательно ознакомился с этими документами, а также с аналитическими материалами и комментариями, которые были опубликованы в российских электронных СМИ, в связи с этими документами. Так, в Докладе национальной разведки США есть 34 упоминания о России, причем в самом неприятном свете: дескать Россия – это деструктивная страна, от которой исходит опасность развязывания войны. Причем в 7 случаях Россия упоминается с Китаем и в двух – с Исламской Республикой Иран. А в одном из упоминаний о России, в 32-ом, говорилось также и об Армении. Армения упоминалась в увязке с Азербайджаном. При этом отмечалось, что Россия поставляла Азербайджану современное оружие и это чревато тем, что Азербайджан может начать войну, вовлекая в нее и союзника Армении – Россию. То есть, проглядывается известная тактика действий. Значит так, в начале стратеги по дестабилизации готовят общественное мнение противоборствующих стран к ожиданию опасных событий, которые ими уже заготовлены, которые уже заранее были озвучены. Речь о возможности и вероятности дестабилизировать ситуацию в регионе Закавказья, то бишь в регионе Южного Кавказа. Это, по мнению западных аналитиков, одновременно будет бить по двум целям – с одной стороны по Ирану путем дестабилизации ситуации на севере Ирана, в так называемом Южном Азербайджане, на который претендует апшеронский султан. Далее будут приняты действия по дестабилизации ситуации на арцахско-азербайджанской границе, да и на армяно-азербайджанской, а уже потом по всему периметру Южного Кавказа, с целью создать там пояс нестабильности. Создавая взрывоопасную обстановку в нашем регионе, по мнению авторов этой затеи, они тем самым будут отвлекать Россию в этом направлении. Вы, Константин Иосифович, очень правильно упомянули о резкой активизация военных действий, которые сейчас происходят в южном подбрюшье России, в регионе Центральной Азии. Далее, дестабилизация или одновременно, или в возможно короткие сроки будет переведена в сторону Среднеазиатских республик в регион Центральной Азии с вовлечением в этот процесс афганистанских моджахедов. Там на афганской границе уже сейчас баражируют летающие объекты без опознавательных знаков, это, видимо, военные инструктора из определенных стран тренируют своих подручных ИГИЛ-овцев. Итак, поставлена задача по всему периметру южных границ России, включая и Южный Кавказ, и страны Центральной Азии создать зону нестабильности, хаоса, дестабилизировать там обстановку. И все это будет происходить в условиях неослабевающей напряженности в Сирии, в Восточной Гуте. Поэтому я специально хочу напомнить о серьезнейшем предупреждении, которое сегодня прозвучало из уст начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова в связи с возможной атакой со стороны военно-воздушных сил США правительственных войск Сирии в пригороде Дамаска. Генерал армии прямо заявил, что Россия не оставит безнаказанным возможные наступательные бомбовые удары со стороны США в районе Дамаска, потому что там находятся российские военные инструктора, российские военнослужащие, оказывающие населению гуманитарную помощь, советники из РФ. То есть обстановка, сложившаяся в Большом Ближнем Востоке, сейчас чрезвычайно напряженная. И если Вольфганг Ишингер избрал девизом Мюнхенской конференции по безопасности слова «К краю пропасти и обрано?», окончив предложение вопросительным знаком, то сейчас этот вопросительный знак надо поменять на восклицательный.

Не скрою, что, готовясь к выступлению, я очень много думал над тем, в чем же тот феномен, который делает незыблемыми для населения России, Армении, да и жителей всех республик бывшего Советского Союза, дружественные отношения между нашими народами, что нас сближает и что невозможно никак поколебать. Вывод один и, как мне кажется, он заключается в совместной борьбе против фашизма наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны и даже спустя 73 года после ее окончания, если кто-то старается спекулировать на каких-то армяно-российских разногласиях, искать в них какие-то противоречия, то в конечном итоге это оборачивается пшиком, фиаско. Мы свято чтим и всегда помним заветы наших отцов и дедов, не забываем, как они самоотверженно сложили свои головы во имя спасения всего человечества от коричневой чумы, или по современной терминологии от диких проявлений национальной исключительности. Так вот и сейчас такая же беда нависла насколько над Россией, настолько же над Арменией и над всем миром. И надо, чтобы предостережение российского Президента, высказанное им (в интервью «Миропорядок 2018») простым и доходчивым предложением: «зачем нужен мир без России», –отрезвило бы горячие головы поборников войны. Значит нам необходимо проводить публичную дипломатию таким образом, чтобы под давлением общества никому к ни в одной стране мира не было бы позволено перейти эту грань, эту последнюю черту, после которой – война. Я имею в виду тех, кто, не отдавая себе отчет о катастрофических последствиях своих действий, будет делать неправильные выводы из содержания трех весьма тревожных документов – Новой ядерной доктрины США, Стратегии национальной безопасности и Доклада национальной разведки США. Эти наши опасения и тревоги следует через наших коллег довести до армянской и российской Диаспор, до широких слоев населения других стран, чтобы наша работа была нацелена на смягчение опасности дальнейшей конфронтации, на объяснение на парламентском уровне возможных серьезных угроз безопасности для всего мира. Следует привлечь к этой работе возможно широкие слои политических элит самых разных стран. Сумеем организовать такую работу, значит мы что-то свое привнесли в борьбу за предотвращение угрозы войны, угрозы хаоса в международном положении. Убежден, что такая работа во многом сблизит парламентариев из многих и многих государств, кому дороги судьбы мира. Тогда в совершенно новом свете будут восприниматься культурные обмены между нашими странами. Готовясь к выступлению сугубо по повестке сегодняшнего заседания, не скрою, что я прочитал очень много материалов, которые были для меня очень и очень полезны. Так, немало конструктивных предложений содержалось в Ежегодном докладе Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ за 2017 год под девизом «Евразийский вектор – интеграция будущего». Много полезного почерпнул из статьи сотрудника МГИМО К.П. Боришполеца под заглавием «Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций развития». Много интересных подходов было изложено в материалах Международного круглого стола «Региональное измерение общественной дипломатии – евразийский вектор», состоявшегося в Москве 29 мая 2017 года в рамках I съезда Ассамблеи народов Евразии. То есть, если мы сумеем основные мысли, содержащиеся в материалах этих очень своевременных конференций и встреч довести до широких масс, то уверен, что все это в совершенно новом свете будет воспринято населением государств – членов ЕАЭС. При этом, если мы покажем, что в современном сильно бурлящем мире все мы находимся в одном корабле и этот корабль не Россия и не Армения, а весь Земной шар, планета Земля, то число наших сторонников неисчислимо возрастет. Об этом и было сказано в Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации исходя из этого очень актуальна наша встреча, которая, на мой взгляд, как и в прошлые разы, выделяется доверительностью и исключительным откровением. Мы в своих выступлениях сказали о своем самом наболевшем и Вы, дорогие российские коллеги, услышали нас. Когда Армен Геворкович выступал, я вот мысленно задался вопросом: а есть ли другие парламенты, депутаты и сенаторы которых могут на столь откровенном уровне делиться своими тревогами и заботами? Не хочу чего-то или что-то преувеличивать, но сейчас скажу то, в чем я убежден – бьют по Армении, а целят в Россию. В частности, недавно опубликованные Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира и конфликтов цифры, вызывают у нас серьезную тревогу. Они весьма тревожащие, ну вдумайтесь только. За отчетный период (2015-2017 г.г.) Россия продала Азербайджану 36 единиц тяжелых огнеметов «Солнцепек» TOS-1A, 40 единиц БТР-82А, 800 единиц противотанковой ракеты комплекса «Хризантема» (на базе БМП-3), известных как «танковые убийцы». Я уже не говорю о продажах современных вооружений со стороны Израиля Азербайджану. Об этой тревожной гонке вооружения, вы не представляйте, извините за жаргон, с каким упоением и кайфом пишет азербайджанская пресса. То есть эта страна готовит свое население к войне. Опасность заключается именно в этом. Увы, это так: Азербайджан готовит свое население к войне с Арцахом и Арменией. Такому развитию событий, конечно же, будут очень рады их старшие братья – турки. Уже сейчас в Нахиджеване дислоцируются самые что ни на есть ударные части 3-ей полевой армии Турции. Я уже не говорю об опасности, исходящей от непредсказуемого поведения президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который уже мнит себя новоявленным халифом, продолжателем дела султанов бывшей Османской империи, причем о своих неоосманских устремлениях он говорит громогласно, во всеуслышание.

Каждый из нас , бесспорно, делает выводы на основе той информации, которой он владеет. Но уже ясно одно, что отдельные центры силы мировой политики будут действовать с одной единственной целью – ослабить Россию, видя в ней одного из ведущих игроков современного мира, созидателя нового многополюсного миропорядка, что сильно тревожит их. Поэтому им крайне важно, чтобы Россия, как таковая, перестала существовать. И поэтому они будут бить по тылам России. Обращаясь к российским коллегам, хочу Вас призвать: оберегайте Армению, ведь это Ваш самый надежный тыл.

Спасибо.

Надеюсь, что ознакомившись с текстами моих выступлений у читателей создастся впечатление о тематике наших прений и качестве обсуждаемых нами вопросов. Главное, чтобы в нашей дальнейшей работе мы были бы требовательными к самим себе и нашим российским коллегам в исполнении всех совместно принятых нами договоренностей.

Арташес Гегамян

депутат Национального Собрания от Республиканской партии Армении,

сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии

по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и

Национального Собрания Республики Армения,

председатель партии «Национальное Единение»

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На фото: Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в США в 2008-2017 гг, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Иванович Кисляк, депутат Национального Собрания РА Арташес Мамиконович Гегамян, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Иосифович Косачев. Ереван, 13 марта 2018 года.