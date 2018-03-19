Новоназначенный посол Республики Корея вручил копии своих верительных грамот главе МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 19 марта принял новоназначенного посла Республики Корея (резиденция в Москве) У Юн Кина по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла с назначением, министр Налбандян выразил надежду, что в ходе своей миссии он внесет важный вклад в дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений.

Эдвард Налбандян посчитал символичным, что именно сегодня вошло в силу решение об освобождении граждан Кореи от визового требования при въезде на территорию Армении.

Выразив благодарность за теплый прием и добрые пожелания, новоназначенный посол сказал, что для него большая честь представлять Корею в стране с богатой историей, как Армения. И Юн Кин заверил, что по поручению президента Кореи он приложит максимум усилий для углубления армяно-корейского сотрудничества в разных сферах.

Министр Налбандян и посол Кореи обменялись мнениями по вопросам политического, экономического, образовательного и культурного сотрудничества, а также расширению договорно-правовой базы.

Собеседники коснулись шагов, предпринятых для налаживания сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кореей. Стороны высоко оценили деятельность групп дружбы, действующих в парламентах двух стран, которые способствуют развитию двусторонних отношений.

Министр Налбандян представил послу подготовку к саммиту Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване. Министр иностранных дел Армении и посол Республики Корея обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов и способам их решения. Посол представил усилия и последние события в деле укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове.

Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.