Председатель НС Армении принял делегацию Комиссии внешних отношений и вопросам Евросоюза Сената Польши

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 19 марта принял делегацию Комиссии внешних отношений и вопросам Евросоюза Сената Республики Польша.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя польских парламентариев в Национальном Собрании, Балоян отметил важность проведения первого совместного заседания комитетов по внешним связям парламентов двух стран, в ходе которого был обсужден ряд ключевых вопросов.

По словам спикера НС, повестка дня армяно-польских межпарламентских отношений становится все более всеобъемлющей. Он выразил надежду, что визит польских парламентариев будет способствовать углублению отношений.

Ара Баблоян высоко оценил единогласное принятие Сенатом Польши резолюции, посвященной 650-летию особых привилегий, предоставленных армянам королем Польши Казимиром Великим.

Председатель НС Армении придал большое значение необходимости развития сотрудничества между делегациями двух стран в рамках международных парламентских ассамблей, а также сближения парламентских групп дружбы. Глава парламента высоко оценил осуществленный по решению польского правительства ремонт армянской церкви во Львове.

Выразив благодарность за прием, председатель Комиссии внешних отношений и вопросам Евросоюза Сената Республики Польша Марек Роцкий назвал визит делегации эффективным, отметив, что совместное заседание двух комитетов имело богатую повестку дня, обсуждались перспективы дальнейшего обмена опытом.

Он подчеркнул важность сотрудничества между Польшей и Арменией в рамках ЕС и представил Ара Баблояну путь вступления своей страны в ЕС.

Роцкий отметил, что в его стране важно присутствие армян, они не представляют Польшу без армян и рады соглашению, подписанному с ЕС. По словам Марека Роцкого, Польша готова содействовать ускорению процесса ратификации соглашения.