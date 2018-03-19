СМИ узнали, что Пучдемон готов на переговоры с Мадридом о своем возвращении

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон готов на переговоры с Мадридом и считает, что его возврат в Испанию стал бы свидетельством нормализации политической жизни и демократии в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, օб этом он заявил в интервью швейцарской газете "Le Temps".

Пучдемон накануне прибыл в Швейцарию с частным визитом для участия в Международном фестивале и форуме по правам человека. Руководство страны ранее заявило, что Берн не будет препятствовать частному приезду политика, несмотря на то, что в отношении него в Испании действует ордер на арест.

"Я с благосклонностью ответил бы на любые предложения о диалоге или попытки создать пространство для дискуссии. Нынешний конфликт может быть разрешен лишь подобным путем, а не тюремными сроками в 25 или 30 лет, изгнанием или унижениями", — сказал Пучдемон.

Политик отметил, что не считает себя бывшим главой Каталонии, и даже обращался в властям Испании, чтобы те разрешили каталонском парламенту избрать главу правительства, однако Мадрид всячески этому препятствует.

"Мое возвращение стало бы хорошей новостью для демократии. Оно стало бы симптомом нормализации политической жизни. Политические игроки должны говорить друг с другом, мы всегда этого хотели. Это странно, что Испания вела переговоры с террористической группировкой ЭТА, которая убила сотни людей и ранила тысячи, но оно не может вести диалог с нами — теми, кто никого не убивал, а пришел (к руководству) путем голосования. Это неприемлемо", — сказал он.