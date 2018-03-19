ОБСЕ заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ

Выборы президента России проходили организовано и упорядочено, а Центральная избирательная комиссия работала открыто и эффективно. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил координатор специальной краткосрочной миссии Организации по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе (ОБСЕ) в России Михаэль Георг Линк.

При этом Линк отметил, что "оставались ограничения основных свобод - свободы слова и выражения воли". "Действующий президент получил самое большое количество эфирного времени", - добавил он на пресс-конференции в понедельник.

"Отмечено продолжающееся давление, однако ЦИК управлял выборами открыто и эффективно", - заявил Линк.

"В целом процессу обработки жалоб в ходе президентских выборов не хватало прозрачности", - говорится в докладе международной миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в РФ, обнародованном в понедельник.

"Из большого количества обращений ЦИК классифицировал как жалобы 420, но рассмотрел и опубликовал лишь две. ЦИК проинформировал БДИПЧ, что счел остальные жалобы выходящими за рамки его компетенции, так как они касались в основном неправильного использования административного ресурса. Они были направлены в другие государственные органы", - отметили авторы доклада.

"Телевидение и особенно телерадиовещательные компании, основанные государством, находящиеся в его владении или поддерживаемые им, остаются основным источником политической информации. Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру", - говорится в документе.

Координатор миссии добавил, что несмотря на снижение количества необходимых подписей для регистрации на участие в выборах, кандидатуры 17 человек были отклонены ЦИК. "Шесть из них оспорили это, но это оказалось безуспешным. Такие ограничения противоречат международным стандартам", - сказал Линк, пояснив, что это ограничивает конкуренцию.

Кроме того, зарегистрированные кандидаты, по словам Линка, "выражали уверенность в победе действующего кандидата, поскольку на выборах отсутствует конкуренция".

На данный момент ЦИК обработал 99,83% протоколов. Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,6%. Павел Грудинин получает 11,9%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.