Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю победы на выборах президента РФ

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 19 марта направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в послании говорится:

"Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашей абсолютной победы на выборах Президента Российской Федерации, еще раз подтвердившей Ваш заслуженный авторитет у россиян и ставшей свидетельством широкой всенародной поддержки Ваших усилий, направленных на поступательное социально-экономическое развитие и процветание России, защиту ее интересов на международной арене.

В Арцахе высоко ценят Ваш личный вклад и позицию Российской Федерации, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Уверен, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, и желаю Вам, всем Вашим родным и близким доброго здоровья, успехов и благополучия, а народу России - мира и процветания".