Times: Хокинг успел завершить свою последнюю научную работу за несколько дней до смерти

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг успел завершить работу над своей последней научной статьей всего за несколько дней до смерти. Об этом, как сообщает в понедельник газета The Times, рассказал соавтор работы - профессор Лёвенского католического университета в Бельгии Томас Хертох, передает Арменпресс.

В последней статье Хокинга представлены математические расчеты, используя которые, по задумке ученого, можно будет экспериментальным путем доказать гипотезу о так называемой мультивселенной, то есть множестве параллельно существующих вселенных. Если бы свидетельства, подтверждающие эти расчеты, были найдены при жизни ученого, он вполне мог бы быть наконец удостоен Нобелевской премии, отмечает The Times.





