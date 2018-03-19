В случае необходимости снова докажем, что попытка урегулирования нагорно- карабахского конфликта военным путем не имеет перспективы: президент Армении

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта является приоритетным вопросом безопасности Армении и Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Армении Серж Саргсян в ходе ежегодного оперативного совещания руководящего состава Вооруженных сил Армении. Он отметил, что позиция Армении остается неизменной.

«В последнее время я часто говорил об этом с разных, в том числе и самых высоких международных платформ. Я не вижу смысла повторять то, что я говорил. В то же время, к сожалению, я не могу поделиться с вами позитивными новостями о ходе переговоров. Ясно одно: мы продолжим переговоры и наши партнерские контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, поскольку они уполномочены международным сообществом выступать в качестве посредников между конфликтующими сторонами и содействовать развитию мирного урегулирования конфликт. Тем не менее, главная ответственность лежит на конфликтующих сторонах, и мы всегда очень хорошо понимали нашу долю в этом вопросе», - сказал Серж Саргсян, добавив, что для этой цели армянская армия была и остается основным фактором для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Президент отметил, что в условиях исходящих из Баку постоянных угроз вооруженные силы является опорой и кузницей мира.

», - сказал президент.