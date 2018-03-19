Президент Армении встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС

Президент Республики Армения, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Серж Саргсян 19 марта в административном комплексе министерства обороны встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече Серж Саргсян выступил с речью.

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Речь президента Сержа Саргсяна во время оперативного собрания руководящего состава ВС

Здравствуйте, уважаемые представители руководящего состава вооружённых сил Республики Армения.

Такие оперативные собрания давно уже стали традиционными. Именно благодаря таким встречам военно-политическое руководство разъясняет генералам, офицерам, специальным гражданским служащим стоящие перед ними задачи. Мы вместе также обмениваемся информацией, проверяем результативность нашей работы.

На протяжение лет в основу наших вооружённых сил мы закладывали задачу преумножения знаний и способностей личности. Нашим предпочтением всегда было не только количественное, но и качественное превосходство. Эти собрания были одним из проявлений заинтересованных обсуждений по поводу путей достижения качественного превосходства.

Сегодня мы обменяемся мнениями, чтобы сформировать общие представления, точки зрения и подходы вокруг наших будущих программ. Наша приоритетная задача – соответствие оборонительной политики реформам, обусловленным положениями Конституции Республики Армения. Согласно Конституции, происходит изменение вертикали управления Вооружёнными силами Армении, принимая вид: Премьер-министр – Совет безопасности – Правительство – Министр обороны – Начальник Генерального штаба. Гражданское управление и контроль над вооружёнными силами также будут обогащены новым содержанием.

Однако это не означает, что Президент Республики Армения не будет играть роли в жизни одного из важных государственных институтов – вооружённых сил. По предложению Премьер-министра он будет назначать на самую высокую военную должность в вооружённых силах Армении – на должность Начальника Генерального штаба, на другие должности, а также будет присуждать высшие воинские звания.

Уже выполнены значительные работы в направлении пересмотра законодательства оборонной сферы, однако эти работу будут носить продолжающийся характер. Должностные лица сферы обороны должны быть гибкими, сотрудничая как с исполнительной, так и законодательной властью. В этих новых условиях многое нужно сделать в плане разработки подзаконных актов и их приведения в соответствие. Мы должны не только писать хорошие законы и подзаконные акты, но также наилучшим образом их исполнять. Есть несоответствие между этими двумя, тем более, не должно быть упущений.

В контексте этих изменений и структурных реформ вооружённых сил мы решили перенести командно-штабные стратегические учения «Шант» перенести на осень этого года. Основная цель учений – оценка уровня мобилизационной готовности государственных и военных органов управления, а также повышение взаимодействия и согласованности различных государственных учреждений. Учения будут включать в себя сценарии, касающиеся самых разных сфер, давая возможность каждому министерству испытать механизмы принятия самостоятельных решений и совершенствовать их.

Господа генералы и офицеры,

Мирное урегулирование вопроса Нагорного Карабаха – приоритетная задача безопасности Республики Армения и Республики Арцах. Наша позиция неизменна. Об этом в последнее время я имел множество поводов высказываться с разных, в том числе, самых высоких международных трибун. Не вижу смысла повторять сказанное. В то же время, к сожалению, не могу с вами поделиться вестью о положительном прогрессе на переговорах.

Очевидно одно: мы будем продолжать переговоры и наши партнёрские контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, поскольку именно они уполномочены международным сообществом быть посредниками между сторонами конфликта и помочь разработке мирного разрешения вопроса. Тем не менее, основная ответственность именно на сторонах конфликта, и мы всегда хорошо осознаём нашу долю в этом деле.

Именно по этой причине наша армия была, есть и будет основным фактором урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. В тех обстоятельствах, когда из Баку постоянно шлют волны угроз, вооружённые силы – наша опора и аргумент. Апрельские действия 2016 года были крупной попыткой со стороны противника проверить соотношение сил. Они, конечно, эту попытку проиграли.

В нынешних условиях наша задача сохранять конфигурацию расположения. Более того, мы должны последовательно работать и постоянно быть готовыми к противодействию всем, крупным и мелким, попыткам противника нарушить баланс сил. Мы многократно показывали противнику, и при необходимости опять покажем бесперспективность решить проблему Нагорного Карабаха военным путём. Основная цель нашей последовательной работы будет укрепление в противника именно этого понимания.

Господа генералы и офицеры,

Одним из наших важных практических шагов на этом пути является успешная реализация семилетней программы модернизации вооружённых сил. В первую очередь, мы сделали армию максимально прозрачной и понятной для нашей общественности. Это совершенно не ослабило наши вооружённые силы, а наоборот, укрепило связь армия-общество. Более того, те ресурсы, которые мы тратим на армию, становятся всё более доступными и полезными для широких слоёв нашей общественности. Это также отражается посредством конкретных программ, названия которых уже, конечно, хорошо известны всем.

Уже готова дорожная карта реформ на предстоящие семь лет. Любое планирование и контроль в Министерстве обороны и в Генеральном штабе реализуются в соответствии с семилетней программой, будь то бюджетное планирование, учёт запасов, людских ресурсов, или что-то иное.

Модернизируются также системы управления. Структурные изменения в центральном аппарате должны быть нацелены не на сокращения, а на уточнение функций, а также на наиболее эффективное решение задач. Более широкое внедрение в вооружённых силах автоматических систем управления и информационных технологий считаю обязательным условием работы.

Министерство обороны – крупнейший потребитель и оптовый покупатель. В процессе закупок нужно достигнуть максимальной прозрачности, свободной и справедливой конкуренции. Повышение качества товаров и услуг должно обеспечиваться посредством составления правильной технической характеристики со стороны ответственных подразделений. При осуществлении закупок нужно по возможности избегать услуг организаций посредников, а также исключить всевозможные незаконные действия со стороны организаторов и участников тендеров, так сказать, «находчивость».

Потеря или присвоение каждого драма – прямой удар не только по авторитету, но и по боеспособности армии. Последовательная и непримиримая борьба с коррупцией отныне должна быть неделимой частью вашей службы. Этот процесс когда-нибудь станет возможно контролировать на сто процентов, если каждый военнослужащий в глубине души будет иметь своеобразное «табу»: присвоение средств армии и государства – непростительно, это преступление, равное предательству. Хочу, чтобы ещё раз всем было очень ясно: недоверие наших солдат, младшего офицерского состава в отношении руководящего состава и вообще нашей армии и государства в первую очередь проявляется именно коррупционными явлениями. Это для всех нас должно быть очень понятно. Но понять – очень мало, мы все должны бороться с этим явлением. Это стало злом, злом для государства, злом для армии.

Господа генералы и офицеры,

Приобретение вооружений и военной техники идёт в соответствии с государственной программой. Нашим основным союзником и партнёром в этом вопросе является Российская Федерация, которая сегодня один из крупнейших поставщиков вооружений в мире и с которым мы имеет чёткие договорённости. Они дают нам возможность приобретать современное оборудование на самых конкурентных условиях. Мы, конечно, будем использовать и другие возможности, учитывая наши перспективы сотрудничества с разными странами.

В гонке вооружений мы ведём не политику противопоставления количества количеству, а ставим акцент на эффективности вооружений. Мы имеем под рукой и всегда будем иметь необходимые средства для того, чтобы в нужный момент обуздать противника. Когда мы говорим об обуздании, естественно, это не означает остановить нападение, это означает большее – в каждый момент наносить такие контрудары, чтобы ни больше не имели желания нарушать обязательства и положения подписанного ещё в 1994-95гг. соглашения.

Необходимо повышать осознанное отношение каждого военнослужащего к вооружению и военной технике. Он должен уметь использовать своё оружие или военную технику не только мастерски и с обеспечением необходимых канонов, но также заботливо и бережно. Каждый военный должен хорошо осознавать, что при выполнении боевой задачи оружие – самый верный союзник. Я вам это не для проформы говорю, а говорю, потому что такие явления бывали и сегодня продолжаются.

Военная промышленность – один из приоритетов правительства Армении. Производство отечественной военной промышленности должно быть конкурентоспособным. С этой целью, в плане качества и цены должны создаваться именно такие образцы, создавая предпосылки также для экспорта. Наша цель, чтобы военная промышленность стала не только важнейшим поставщиком наших вооружённых сил, но и одной из главных движущих сил экономики страны. Нужно привлекать молодых учёных, которые сами с большим воодушевлением идут создавать новое, воплощая существующий потенциал. Идея сформировать в военно-промышленной отрасли научную роту реалистична. Считаю важным также сотрудничество в военно-промышленной сфере, работу в направлении создания совместных проектов и общего производства.

Необходимо углублять военно-дипломатические связи, оставаясь верными своим союзническим обязательствам. Велика роль миротворческой миссии в деле повышения международного авторитета армянской армии и государства. Благодаря этому мы не только расширяем горизонты нашего международного сотрудничества в военной сфере, но и приобретаем новых друзей и партнёров.

Мы имеем широкие возможности в сфере военного образования: в дополнение к армянским учебным учреждениям, наша молодёжь имеет возможность получать образование в России, Китае, Соединённых Штатах, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Греции и в других странах. Военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна обеспечивает высококлассные условия и высококлассный преподавательский состав. Патриотическое воспитание нового поколения – важная гарантия нашего будущего.

Существующие в Вооружённых силах социальные проблемы находятся в центре внимания общественности. Наш долг проявить системный подход по отношению к нашим военным, получившим инвалидность, и семьям погибших. Фонд страхования военнослужащих действует максимально прозрачно и является хорошим примером сотрудничества государственного, частного и общественного секторов в сфере безопасности. Думаю, что со временем возрастут добровольные выплаты. Действительно, я высоко ценю как идею создания этого фонда, так и работу фонда. Если внимательно проследить, увидим, что, благодаря ему в какой-то степени смягчились существующие проблемы. Я уверен, что в течение многих лет фонд будет иметь такие возможности, которые дадут нам возможность ещё больше углубить работы и, в хорошем смысле говорю, нарушить сроки миссии фонда. Я имею в виду, что мы тихо-тихо перейдём, вернёмся к прежним годам. Финансовые возможности это позволят. Хотя, я говорил и сейчас повторяю, что социальные проблемы семей погибших, инвалидов – очень тяжёлое бремя для любого государства. Есть участники Второй мировой войны, социальные проблемы которых до сих пор не решены. Смотрите, сколько лет прошло. Но то проблема, ответственность, которую государство просто обязано решить, и придёт время, когда в нашей стране не будет погибших или семей солдат-инвалидов, которые не получают серьёзного социального содействия.

Осуществляются специальные программы жилищного обеспечения для улучшения жилищных условий офицеров. По программе, офицер уже на третий год после регистрации получит квартиру. Для этого будет предоставляться ипотечный кредит и за 20 лет он погасит только сумму кредита, да и ту с определённой скидкой.

Победившей и имеющей высокий авторитет армии подобает только высокая дисциплина. Определённые постыдные случаи не должны бросать тень на громадную выполненную вами работу. Армия действительно в центре ежедневного внимания нашего народа, следовательно, подобные случаи удостаиваются чувствительной общественной реакции. Процесс боевой подготовки и чёткий график занятий – самый эффективный путь для укрепления дисциплины, недопущения насильственных действий, уменьшения чрезвычайных ситуаций. Всем нам очевидно, что основная часть наших потерь происходит в случае нарушения правил боевого дежурства, что, конечно, недопустимо.

Тем не менее, сколь бы мы ни улучшали показатели, отличный результат нашей работы в этом направлении должен быть только и только нулевым. То есть, ни одной жертвы в армии. Только в это время можно будет говорить о полном удовлетворении.

Самосовершенствование и методическая подготовка должны быть неотъемлемым компонентом вашей службы. Нет иного пути для приобретения теоретических знаний, кроме чтения. А если нет теоретических знаний, что будете применять на практике? Надо всегда находить для этого время. И известно, что всегда не хватает времени только тому, кто ничего не делает.

Военнослужащий Армении должен постоянно совершенствоваться и развиваться. Знания, полученные во время учёбы и работы, быстро теряются, если не укрепляются самоподготовкой. Не упускайте случая, чтобы что-нибудь выучить. Научиться чему-нибудь полезному можно ото всех – и от руководства, и от подчинённых.

Будьте требовательны сами к себе и к тем, кто рядом. Первое вы должны видеть собственные ошибки. Сделайте выводы, чтобы больше не повторять этих ошибок. И ещё раз нужно чётко подчеркнуть: в основе любой требовательности должен быть ваш собственный опыт. Не можешь быть требовательным к подчинённому, если сам что-либо нарушаешь.

Господа генералы и офицеры,

Прогресс в первую очередь обусловлен предпринимаемыми всеми нами усилиями, желанием, степенью преданности и принципами. Ошибку, конечно, можно простить, однако безнравственное и беспринципное поведение – нет, никогда! Как сказал один из наших великих, каждый народ там, куда он достиг силой нравственных устремлений.

За прошедшие годы я всегда был рядом с вами. Мы вместе прошли очень долгий путь. В течение этого пути мы имели моменты восторга и сожаления. У нас были большие достижения, были потери, но мы достигли такой вехи, когда наша ответственность за пройдённый нами путь удваивается. И для того, чтобы мы эту ответственность могли с честью исполнить, я всегда, более часто буду рядом с вами и буду оказывать ещё большую помощь. Но понятно, что первым ответственным являетесь вы, и любая помощь и содействие эффективны только в том случае, когда конкретный человек, конкретный государственный чиновник стремится достигнуть если не совершенства, то близкой к этому степени. И я уверен, что большая часть людей, сидящих в этом зале, именно таковыми являются и именно так и думают. Искренне говорю, я доверяю и верю вам. Мы просто обязаны предпринять шаги, которые повысят степень безопасности нашего народа. Это наша высшая задача.

Благодарю за внимание. Сейчас я готов ответить на любой ваш вопрос.