Министр иностранных дел Армении принял посла Италии по случаю завершения его миссии

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян 19-го марта принял посла Италии в Армении Джованни Ричулли по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Налбандян поблагодарил посла Ричулли за проделанную работу, отметив, что в годы деятельности посла армяно-итальянские отношения непрерывно развивались. Министр Налбандян с удовлетворением отметил, что политический диалог и взаимные визиты между двумя странами стали более интенсивными, была создана армяно-итальянская межправительственная комиссия, углубилось экономическое сотрудничество, культурные обмены получили новый импульс, расширилась договорно-правовая база.

Посол Италии выразил благодарность за поддержку, оказываемую министерством иностранных дел Армении на протяжении всей его миссии, и выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Италией будет и далее развиваться в интересах народов двух дружественных стран.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о совместных усилиях по расширению армяно-итальянских отношений, а также обсудили сотрудничество Армении и Европейского союза.

В конце встречи Эдвард Налбандян вручил послу Джованни Ричулли Медаль почета Министерства иностранных дел за личный вклад в развитие армяно-итальянских отношений.