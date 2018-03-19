Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Андрей Симонян освобожден от должности заместителя начальника Управления по управлению государственным имуществом при правительстве Республики Армения по собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим указом премьера Андрей Симонян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.