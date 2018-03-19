Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Андрей Симонян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Андрей Симонян освобожден от должности заместителя начальника Управления по управлению государственным имуществом при правительстве Республики Армения по собственному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим указом премьера Андрей Симонян назначен заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации