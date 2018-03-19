Евросоюз ввел санкции против четырех сирийцев по подозрению в причастности к химатакам

Евросоюз ввел санкции против четырех сирийцев, ответственных, по мнению сообщества, за химатаки против гражданского населения в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"19 марта 2018 года Совет добавил четыре человека в список санкций против сирийского режима", - отмечается в нем.

ЕС ужесточил санкции против Сирии, внеся трех ученых и одного военного из этой страны в черный список.

"Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения", - говорится в заявлении.





