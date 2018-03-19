Полетел крупнейший в мире авиадвигатель

Первые летные испытания крупнейшей в мире авиационной силовой установки прошли в марте 2018 года. Видео с них опубликовало GE Aviation. Один турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X производства General Electric установлен на летающую лабораторию Boeing 747-400 (вместе с тремя агрегатами GE CF6-80C2s). Испытания, длившиеся четыре часа, признаны успешными, передает Арменпресс.