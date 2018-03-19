Reuters: инспекторы ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери

Технические эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к взятию образцов отравляющего вещества в Солсбери, где жил экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и где он подвергся в месте с дочерью Юлией воздействию нервно-паралитического агента. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Ранее британский МИД информировал о том, что образцы будут переданы в международные лаборатории "с высокой репутацией", которые будут отобраны ОЗХО для тестирования. Подготовка результатов займет как минимум две недели.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает.





