Парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС в начале апреля

Парламент Армении в апреле ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сообщил член постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат от фракции РПА Армен Ашотян.

“Соглашение между Европейским Союзом и Арменией будет вступать в силу по частям, после ратификации его со стороны Армении. Парламент Армении ратифицирует это соглашение в апреле. Очередная четырехдневка в апреле начнется 10-го числа. По всей видимости, именно во время этой четырехдневки и состоится ратификация”, - отметил Ашотян.

На вопрос, почему нельзя ратифицировать соглашение во время стартующей 20 марта четырехдневки, и в чем причина задержки, Ашотян ответил:

“Конституционный суд должен дать заключение о том, что соглашение соответствует Конституции Армении. Конституционный суд 16 марта дал такое заключение, после чего только соответствующий закон в установленные сроки должен войти в парламент, быть обсужден и ратифицирован. Мы не можем принимать законы с нарушением законодательства”.