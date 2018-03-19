ЕС осудил инцидент в Солсбери и призвал РФ ответить на вопросы следствия

Главы МИД ЕС осудили инцидент в Солсбери и призвали Россию ответить на вопросы британского следствия. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник.

Министры не упомянули ни о каких санкциях в отношении РФ и ушли от прямого и официального возложения вины на Россию, на чем настаивал Лондон.

"Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом и предоставить полную информацию о своей программе "Новичок", - следует из заявления. - ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление".

Вместе с тем министры предпочли несколько дистанцироваться от предложенной Лондоном формулировки, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за инцидент в Солсбери. Они поправили ее следующим образом: "Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность [за этот инцидент]".





