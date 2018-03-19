90.5 процента участников выборов президента РФ в Ереване проголосовали за Путина

90.5 процента избирателей, проголосовавших на выборах президента РФ в открытом в посольстве РФ избирательном участке, проголосовали за действующего президента Владимира Путина. Об этом «Арменпресс»- сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Армении Вероника Артенян.

На избирательном участке в выборах президента РФ приняли участие около 5000 граждан России. Для сравнения отметим, что во время предыдущих выборов в Ереване приняли участие 1100 граждан РФ.

Во втором городе Армении, Гюмри, также был открыт избирательный участок, итоги голосования на котором пока не известны.

18 марта на выборах президента России действующий президент Владимир Путин по предварительным подсчетам набрал 76,67% голосов. За него проголосовали 54,4 млн человек, что на 5,1 млн больше чем в 2004 г. Кроме того, за него голосов было подано больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых.